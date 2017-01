Knyttes til Strømmen

Det er Nordlys som skriver dette. Kleivagutten Mathias Dahl Abelsen har gjort sine saker godt i Alta IF etter at han forlot Sortland. Nå skal han være aktuell for både Finnsnes og Strømmen. Akershusklubben har levert en drøss spillere til norsk toppfotball, og endte midt på tabellen i fjor.

– Jeg har vært en tur sørpå, og spilte en treningskamp for Strømmen mot Vålerenga. Jeg holdt nivået, og det var veldig fint å få den bekreftelsen, sier Sortland-gutten til Tromsø-avisen.