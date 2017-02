Trener i nyhallen

Etter hva VOL erfarer er de første idrettsungene i dag invitert til å trene i den flunkende nye flerbrukshallen i Hadsel.

Planleggingen av flerbrukshallen har pågått over flere år, etter at idrettslederne fra Melbu, Stokmarknes og Sandnes fant sammen i et felles ønske om ny hall i kommunen for å gi plass til flere idrettsutøvere under tak.

Byggingen ble satt i gang i sommer, men ferdigstillelsen av hallen har latt vente på seg. Nå er det imidlertid mange idrettsutøvere i kommunen som gleder seg til å ta fasilitetene i bruk.