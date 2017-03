– Kommunen ligger godt an, mener rådmannen

Det har ved flere anledninger vært reist kritikk mot saksbehandlingstiden ved byggesaker i Hadsel. Opposisjonspolitikerne Camilla Skog Rodal (Frp) og Arne Ivar Mikalsen (V) har pekt på komitemodellen i Hadsel som en hemsko for rask saksbehandlingstid.

Nylig skrev VA om en byggesøknad på Hauan, Stokmarknes, som har pådratt seg naboklager. Den saken får en ny runde i det politiske systemet. Saken var sist til behandling i formannskapet 2. februar men ble utsatt i påvente av befaring. Hele kommunestyret dro uka etter på befaring i det aktuelle området på Hauan. Både utbygger og posisjon forventet at formannskapet skulle avgjøre saken denne uka. Slik ble det altså ikke.

Imidlertid har rådmann Ola Morten Teigen gjennomgått saksbehandlingstiden for byggesaker i Hadsel, etter å ha blitt utfordret om dette. Han konkluderer med følgende:

– Saksbehandlingstiden går noe opp med en politisk behandling, men likevel ikke mer enn at Hadsel kommune har svært gode resultater også i 2016 på vår måte å saksbehandle innkomne byggesaker på.

Byggesaker deles i to grupper: Saker med 3 ukers frist, og saker med 12 ukers frist. Rådmannen har sammenliknet med Kostra-tall, og har funnet ut at Hadsel ligger godt an. Forskjellen på de to sakstypene er enkelt sagt at den ene er administrativt behandlet, mens den andre går til politisk behandling etter innføring av komitemodellen.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for saker med tre ukers frist var i Hadsel både i 2015 og 2016 rundt 10 dager, altså langt under fristen. Det er blant de raskeste i landet, og langt lavere enn snittet både i Nordland og i Oslo. Også i saker med 12 ukers frist viser rådmannen at Hadsel kommune ligger godt an. Selvsagt finnes det saker i Hadsel som går ut over fristen. Kommunen har i 2015 og 2016 henholdsvis fire og tre prosent fristbrudd. Også det er imidlertid relativt sett lavt sammenliknet med andre kommuner.