Har valgt nytt styre

Klubben har høy aktivitet og kunne skilte med hele 158 spillere ved årsskiftet..

- Det er utrolig morsomt at vi har så mange barn og ungdommer som trener og spiller håndball. Vi er også godt fornøyd med denne sesongen å ha fått etablert både guttelag med engasjerte og motiverte spillere, samt et damelag i 3. divisjon. Vi har mange engasjerte foreldre og andre som stiller som trenere og gode hjelpere for å holde klubben i drift, noe styret setter stor pris på, skriver klubben i en pressemelding.

Ellers fyller Stokmarknes Håndballklubb 35 år i år og har planer om storstilt feiring til høsten.

Styreleder: Ann-Kristin Vinje Valgt for 2 år

Nestleder: Renate Hansen Valgt for 2 år

Styremedlem: Ricky Davidsen Valgt for 2 år

Styremedlem: Nils-Olaf Larsen Valgt for 2 år

Varamedlem: Monica Fjeld Valgt for 2 år

Øvrige medlemmer av styret som ikke var på valg i år:

Styremedlem: Claus Vatndal

Styremedlem: Annelene Holm Lund (økonomiansvarlig)

Varamedlem: Roy Inge Østeng