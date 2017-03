– Odin sier at dette er litt uvirkelig men veldig artig. Han syns det er fint at noen syns han gjør en bra jobb, sier mamma Beate Danielsen til VOL fra Sverige.

Spent på mottakelsen Skuespiller Bethlem M Patrick, hovedrolleinnhaver Odin Eikre og skuespiller Mats Odin Pedersen var spente foran premieren på «Oskars Amerika» på heimebane.

Odin ble hedret for innsatsen i «Oskars Amerika» sammen med to andre som de beste nordiske skuespillerne under festivalen BUFF i Malmö. Festivalen er kanskje den fremste i Norden for promotering av ungdomsfilm i Norden. «Oskars Amerika» var åpningsfilm under festivalen.

Mamma Beate var også stolt over sønnens pris.

– Jeg er naturligvis veldig, veldig stolt. Jeg syns han selvfølgelig fortjener det. For han jobbet hardt under innspillingen.

Hele festivalen åpnet mandag med visning av filmen på kinoen ROYAL i Malmö. Da måtte Odin opp på scenen å motta prisen.

«Oskars Amerika» er også nominert til to priser til. Malmö Stads Barnefilms-pris og European Childrens Film Association Award.

Odin og mamma Beate skal være i Malmö frem til onsdag.



– Da skal filmen vises en gang til. Det skal være prisutdeling på fredag men det får vi ikke med oss. Vi skal til Oslo nå. Der er det fest og førpremiere torsdag 23.mars. Så er det jo norgespremiere 24.mars, forteller Beate.

Under Norgespremieren på Andenes kommer Torfinn Iversen, men Odin kan ikke.

– Han skulle gjerne vært der, men kan ikke. Han ønsker dem lykke til med visningen, sier Beate.