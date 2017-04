Gode resultater for Melboturnere

Lørdag reiste 15 turnere fordelt på tre partier, tre trenere og en dommer til Leknes for å delta på Salto-konkurranse. I tillegg reise minst 15 foreldre. Arrangørene bak konkurransen var Ballstad gym og turn.

Gjorde rent bord

Med i konkurransen var lag fra Melbo, Ballstad, Kabelvåg, Sørvågen og Blest.

Leder i Melbo turnforening, May Bente Oshaug, er stolt over turnerne.

- Det er veldig artig å se at de gjør det så bra. Man ser en utvikling fra starten om høsten til våren, for man ser tydelig at de forbedrer seg. De deltok i en konkurranse på Andenes i november, men det gikk ikke så bra, så vi ser at det har skjedd noe.

I denne saltokonkuransen turnet man i en gruppe fra tre deltakere og oppover. Gjennomsnittskarakteren sier hvilket poeng de får. Men utøverne får ikke karakteren, de blir rangert etter tre plasseringer: bra, bedre, best.

Melbo stilte i tre alderskategorier: 8-10 år, 11-12 år og 13 pluss. Hver aldersgruppe kan ha tre apparater, og kan da maks få tre plasseringer.

- Den midterste gruppen gjorde rent bort og tok med seg tre best. Det var kjempeartig.

Gruppen besto av jentene: Hannah, Sunniva og Mayken.

De minste fikk tre bedre og de eldste fikk to bra og en bedre.

Aktive måneder foran seg

Nå har alle de flinke turnerne tatt påskeferie, men de har mye foran seg etter høytiden.

- Vi har ganske aktive måneder foran oss. Konkurranseturnerne våre skal delta i Nord-norsk mesterskap i Kabelvåg i slutten av april. Dameturnerne skal delta på stevne i Bodø i mai. Vi skal arrangere ungdomsstevne på Melbo også i mai, og til slutt skal de skoleturnerne til Ballangen på stevne i juni. Så det er masse som skjer, sier Oshaug.