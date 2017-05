Se Sandbergs møte med folket i opptak

Yngvar Jakobsen i Ryt Invest og Alf Brekken:

Yngvar Jakobsen er daglig leder i Ryt Invest og Alf Brekken på Stokmarknes. Han forteller at endringene de gjør på det planlagte industriområdet sør på Børøya gjøres for å imøtekomme naboene, men at det kan virke som at noen har bestemt seg å være imot dem uansett.