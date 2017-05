Tradisjonelt og folkelig

- Vi har prøvd som tidligere å holde på tradisjoner, men også spe med litt nytt for alle aldersklasser, sier Grethe Celius.

Festivalen skal foregå fra 7. juli til 16. juli.

Nordland Akademi skal under festivalen blant annet arrangere Melbukonferansen, tank-konsert, tanglab og filosofisk samtale. Temaet deres er "Arktisk dialog - der folk bor.

- Vi har tenkt litt på det, og vi har ikke en rød tråd. Vi har heller et vidt spekter av sang, musikk, litteratur, opera, ballett og idrett. Sommer-Melbu skal være folkelig, sier leder Raymond Nordgård.

- Vi er veldig glad for at Nordland Akademi er med og viderefører Melbukonferansen.

Variert musikk

Sommer-Melbu åpner som vanlig med mat, parade, underholdning og taler. Melbu og Omegn Lokalutvalg skal blant annet kåre årets æresborger, mens man kan kjøpe seg mat fra ulike kulturer.

Musikkforeningen holder konsert på Melbu torg etterpå. Tank-konserten holdes samme kveld.

Søndag inviterer Arbeideren til operakafe med Rianne Wilbers og Peter Vos, med Pat Manwaring på klaver.

Musikk blir det mye av. Trinity skal spille fredag på Blues InVest, mens Melbu-bandet Riffy skal spille lørdag i Kos og Amfi. Mandag er det Johan Moes kveld, hvor Johan Moe-prisen deles ut for 21. gang. Da vil det bli sang og musikk, blant annet fra Skjalg Bjørstad.

Torsdag skal Iver Kleive og Knut Reiersrud, med utgangspunkt i norsk folketoner og samler, spille tradisjonell kirkemusikk.

Bokbad med Einar Gelius

Styret mener at programmet inneholder noe for enhver smak, og det kan de si med selvtillit. Finner man ikke noe her så er man kresen.

Det blir galleri/utstillinger, sommerfest, gudstjeneste, hageselskap, Melbuopplevelsen, melbuløpet tanglab, magedanskurs, eventyrsti, lefse/flatbrødkurs, jektetur, kveldsmeditasjon, familiestafett, åpent basseng, quiz, ballettkurs, drilleshow og omvisning på nyskolen.

I tillegg vil det være markedsdager og kafe.

- Vi kommer til å ha åpent torg og cafe også på ettermiddagene, sånn at folk kan ta seg en tur etter jobb, sier Nordgård.

En av Norges mest profilerte prester, Einar Gelius, kommer i form av et bokbad. Torsdag skal Gelius bli intervjuet og utfordret av journalist Siv Stubsveen. Boka som skal diskuteres er "Tanker om kjærlighet, sorg og savn", som handler om samlivsbrudd og kjærlighetssorg. Av sine ni bokutgivelser er kanskje "Sex i bibelen" den mes kjente. Den vil publikum nok også få høre om. Ikke nok med å være prest og forfatter. Gelius har sammen med Pia Haraldsen lansert en egen proscecco, en drikke folk vil få smake på.

Melbu-øl

I år som i fjor arrangeres Tour de smak, der deltakerne går fra utested til utested for å nyte forskjellige smaker. I fjor var det 120 plasser, og da sto folk på venteliste. I år har de økt til 160 plasser.

- I og med at vi er en forening kun basert på dugnad, så har vi i samarbeid med lokale ølkjennere og Lofotpils jobbet for å få et Melbu-øl. Det blir ei sommerøl som passer til grillmat og sei fra hadselfjorden.

Øla blir få finne i butikkene, på uteplasser og der Sommer-Melbu har servering.

Hele 21 lag og foreninger er med på å arrangere, sammen med næringslivet, Museum Nord og Nordland Akademi og andre frivillige.

Etter at Nordland Akademi i mange år har arrangert Sommer-Melbu, tok en komite med frivillige over festivalen i fjor. Foreningen ble stiftet i april.

- I år har vi hatt mye bedre tid. Vi har også med oss erfaring fra i fjor.

Sommer-Melbu 2016 hadde ikke noe kapital. I år har de med seg 30.000 etter fjoråret. I tillett har de fått tilskudd fra næringsfondet i kommunen, sparebanken og Skretting.

- Vi håper å få mange til å komme hjem på besøk denne uka, sier Celius.