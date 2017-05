Solid 7-2 seier til Melbo mot Høken

Kampen er slutt. Solid og god 7-2 seier til Melbo IL. Vi kommer tilbake med reaksjoner fra kampen om litt.

95 min. MIL med flere halvsjanser på slutten, Stikholmen sist frempå på volley, like over.

90 min. Gult kort til Martin Brun for kjeft til dommeren.

87 min. Bytte på Høken. Ut går Mads Oftedal inn Jonas Estenstad.

85 min. MÅÅÅÅL. 7-2 Straffe. Straffen settes sikkert i mål.

84 min. Indirekte frispark på fem meter til Høken etter tilbakespill. Skuddet går rett i planeten til Rønning som tar litt telling og teller at alle tennene er på plass, før han er oppe igjen. Dommer mener imidlertid det var hands på Rønning. Dermed Straffe. GUlt kort også til Rønning.

81 min. Nytt bytte på hjemmelaget. Erlend Robertsen ut. Inn kommer golden oldie Jonny Stikholmen.

79 min. Markus Kjærvik inn for Mikyas Abey for hjemmelaget.

79 min. DER skulle Adrian Pedersen økt til 8-1, men tar en variant av Tore Andre Flo og setter ballen tre meter over fra fem meters hold.

75 min. Einar Pettersen ut, Mareno Johansen inn for hjemmelaget.

74 min. Flemming Jensen gikk ut hos bortelaget, inn kom Danaday Beyene.

74 min. Nikolaisen nære hattricket sitt der, men skuddet går via keeper til corner. Corneren ender i ingenting.

73 min. MÅÅÅÅL. 7-1 Erlend Robertsen. Innlegg fra høyre, Erlend Robertsen er luftens baron og stanger inn 7-1.

71min. Sindre Flemmming Jensen hos bortelaget tusler skadet av banen. Nytt bytte på gang.

70 min. Bytte på Høken. Ut gikk Rune Pettersen inn kom William Rise.

64min. Bytte på Høken. Ut Jonas Estenstad inn Martin Grunne.

60 min. MIL kunne hatt langt flere så langt i 2. omgang. Total enveiskjøring. Det positive for Høken er at de fortsetter å prøve og går ikke sure.

56 min. MÅÅL. 6-1 Torjus Nikolaisen. Corner fra Adrian Pedersen som Nikolaisen setter enkelt i mål. Flott corner og avslutning. MIL best igang også etter pause og det er fullt fortjent at de øker.

45 min. 2. omgang er igang på Havfisk stadion. Ingen bytter foretatt i pausen av noen av lagene.

Pause på stillinga 5-1 til hjemmelaget. Særdeles fortjent etter en meget god omgang.

45 min. MÅÅÅÅL. 5-1 Erlend Robertsen. Flott spill langs høyresida. Nikolaisen kommer rundt, legger lavt inn foran mål. Erlend Robertsen bredsider ballen i mål.

45 min. Stor sjanse til Høken for ytterligere redusering. Tord Fjellvang Karlsen runder keeper, men fra skrått hold skyter han i nettveggen.

42 min. Vakkert spill av Robertsen og Pedersen på hjemmelaget. Flikker, flakker og leker seg inn i boksen. Desverre for kunstens del endte det i corner og ikke mål.

40 min. Høken har hevet seg etter den første katastrofale halvtimen. De er bedre i presset og henger bedre sammen defensivt.

35 min. Da kan vi prøve oss på ei lita oppsummering så langt. MIL har vært klart best og kunne med mer presisjon hatt flere mål. Høken skårte på sin første visitt på motstanderens banehalvdel og etter 4-1 har MIL fortsatt å kjøre kampen.

30 min. MÅÅÅL. 4-1. Denne gangen mål motsatt vei. Første gang bortelaget var over midtbanen.

26 min. MÅÅÅL. 4-0 Aleksander Reinholdtsen. Blir spilt flott igjennom. Har Nikolaisen inne foran mål, men smeller den likegodt i motsatt kryss fra 13 meter.

23 min. Måål. 3-0 Torjus Nikolaisen. Litt tilfeldig får Nikolaisen ballen i 16-meteren. Han gjør ingen feil og øker til 3-0. Kampen er nok kjørt. Bortelaget har knapt vært over midtbanen.

16 min. MIL holder lekestue første kvarteret. Einar Pettersen kommer gjennom fra høyre back, danser seg inn i feltet og fyrer av i stolpen. Høken henger ikke med her.

12 min. Måål. 2-0 Aleksander Reinholdtsen. Innlegg fra høyre som keeper bokser bakover i eget felt. Reinholdtsen tar en volley-variant via tverrliggeren til 2-0. Dette kan bli stygt for Høken.

11 min. MÅÅL. 1-0 Adrian Pedersen (str). Adrian Pedersen er sikkerheten selv fra 11-meteren.

10 min. Straffe til MIL. Flott spill inne i boksen, ender med at Reinholdtsen blir felt da han skal sette ballen i mål. Klar straffe.

8 min. Corner fører til ny corner for MIL. Den fører til ny sjanse, som med nød og neppe blir klarert.

7 min. Nesten for MIL. Nydelig stikker fra Rønning til Robertsern. Sistnevnte prøver å chippe keeper, men Strøm fister over.

5 min. MIL helt klart best igang. Farlig frempå med halvsjanser ved tre anledninger allerede.

1 min. Melbo IL kommer gjennom umiddelbart. Innlegget fra venstre blokkeres til corner.

Kampen er igang.

0 min. Lagene kommer på banen i flotte spilleforhold på Havfisk stadion. Det er kjølig, men forholdsvis lite vind. Alt ligger til rette for en flott fotballkveld i Hadsel for oppgjøret mellom Melbo IL og Høken.

0 min. Hjemmelaget spiller med følgende spillere: Martin Brun - Einar Pettersen, Thomas Rønning, Yngve Steinum, Mikyas Abey - Aleksander Reinholdtsen, Kristoffer Moss, Erlend Robertsen, Sebastian Karlsen, Adrian Pedersen - Torjus Nikolaisen. Innbyttere: Markus Kjærvik, Jonny Stikholmen, Jarle Jakobsen, Mareno Johansen, Einar Hansson, Bjørn-Magne Dreyer.

0 min. Bortelaget Høken stiller med følgende lag: Martin Norman Strøm - Sindre Flemming Jensen, Jørgen Andre Asperheim, Simen Nilsen, Jonas Løken Estenstad - Vetle Solstrand Pedersen, Mats Skatvedt Oftedal, Freddy Kenneth Madsen - Tord Fjellvang Karlsen, Bendik Slemmen Nustad. Innbyttere: Thord Andre Jensen, Awet Danady Beyene, William Sand Rise, Martin Gaard Grunne.

0 min. Det er flotte spilleforhold med solskinn, men dog ikke alt for varmt.

0 min. Velkommen til Havfisk Stadion, mitt navn er Espen Mowinckel Pettersson. Jeg skal følge kampen her i dag for VOL.

Kampfakta:

4. divisjon herrer på Havfisk stadion.

Hoveddommer: Ole Ragnar Jansen Knutsen, Assistent 1: Bjørn-Roger Steen, Assistent 2: Jan Anselm Kristoffersen.