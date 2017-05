Må 30 dager i fengsel

Bilkjøringen skjedde i Hadsel i august i fjor. Mannen fikk flere ganger stans på bilen sin, og et vitne måtte hjelpe vedkommende å parkere. Vitnet merket da at tiltalte var alkoholpåvirket og varslet politiet, som rykket ut og fremstilte mannen for blodprøve.

Det ble målt 2,25 promille alkohol i blodet en time etter kjøringen fant sted. Er promillen over 1,2, skal det idømmes ubetinget fengsel.

I retten forklarte mannen at han hadde drukket alkohol kort tid før kjøringen skjedde, men han husket ikke at han hadde kjørt bil.

I tillegg hadde han heller ikke førerkort. Derfor ble straffen skjerpet.

Den nå domfelte mannen er innvandrer, som har bodd i Norge i to år uten at det er registrert inntekt. Boten ble derfor satt til 5.000 kroner, subsidiært 15 dager fengsel.

Han ble også idømt to års sperrefrist på å ta førerkort.