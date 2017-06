Historisk kamp

Det ble et veldig spennende oppgjør mellom Stokmarknes og Stålbrott. Bortelaget hadde full kontroll gjennom hele første omgang, og bare uflaks og en liten porsjon udyktighet gjorde at laget ikke ledet med flere mål da pausesignalet kom. Hjemmelaget hadde ingen muligheter å snakke om.

Andre omgang ble en helt annen affære. Hjemmelaget åpnet skåringsballet, før Stålbrott bare minuttet senere skåret. Så satte hjemmelaget ballen i nota for andre gang, før Stålbrott igjen utlignet. Et selvmål ble avgjørende, og det målet sendte Stålbrott fortjent i ledelsen, en ledelse som holdt helt inn. 3-2 er et temmelig riktig bilde av en flott fotballkamp.