– Folk må kjenne besøkelsestiden sin

Tirsdag gikk første direktefly fra Stokmarknes Lufthavn Skagen til Oslo. Informasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli, mener passasjerenes bruk av ruta i sommer vil ha mye å si for om ruta blir forlenget.

– Det er flere ting som avgjør om ruta blir forlenget. Det ene er tilgang til crew og fly og det andre er at belegget er bra. Folk må kjenne sin besøkelsestid og bruke ruta. Så vil vi gjøre en vurdering i høst om hvordan ruta har gått. Så blir det kanskje en fast sommerrute eller kanskje noe mer også på sikt, sier Solli.

Ruta vil gå tirsdager, torsdager og lørdager frem til i midten av august i første omgang.

– Det er gledelig at flyene fylles opp, men vi skulle hatt flere direkteruter til og fra Skagen, sier lufthavnsjef Trond Magne Holten.

Ordførertrioen Siv Dagny Aasvik (Hadsel), Tove Mette Bjørkmo (Sortland) og Karianne B. Bråthen (Øksnes) var tilstede og åpnet ruta offisielt ved å åpne en flysele for de første passasjerene.

De tre holdt hver en liten tale og overrekte blomster til kaptein og co-pilot ved flyvningen.

– Dette er en gledens dag for hele regionen og vi gleder oss til å kunne ta i bruk denne ruta, sier Aasvik.

Bjørkmo på sin side, tror ruta er liv laga også på sikt.

– Jeg tror at grunnlaget for en permanent direkterute er der. Så nå må bare folk bruke ruta.



Bråthen mener også ruta har et turist-aspekt.

– Dette er jo ikke kun ei rute for å få folk ut, men også turister inn. Jeg tror at vi kan få økt turisme, sier hun før Bjørkmo legger til.

– Det viktige i det aspektet er å markedsføre dette tilbudet. Da tror jeg markedet er der for ei permanent rute.

Flyplassjef Trond Holten tror på gode tall for flyplassen.

– Dette er et tilbud vi har ventet på lenge. Så dette er gledelig. Jeg tror selvsagt at med Fly Viking sin inntreden og denne direkteruta, at passasjertallene vil gå opp.

– Historisk

Bengt Are Pettersen gledet seg stort til å fly.

– Heg sendte mail til Widerøe for noen år siden. Da hadde de ikke fly til dette. Det har de nå og det er veldig gledelig. Dette er en historisk dag, og det å kunne være med på første flyvning er veldig artig.

Mer artig ble det for han ved utgangen også. For der ble han nemlig trukket ut til nok en tur-retur billett Stokmarknes-Oslo. Dermed blir det flere historiske turer på Pettersen i sommer.

Se videoreportasje fra begivenheten øverst i videovinduet.