Drillerne feirer 50

Hadsel

Leder for drillkorpset Renate Gjessing står i spissen for en markering som har vært varslet i lang tid, nemlig 50-årsdagen for etableringen av det lokale drillkorpset.

Det blir defilering i gatene, åpent mimreshow i Samfunnshuset med både tidligere og dagens drillere. Og ikke minst lover de en gedigen festaften for både nåværende og tidligere korpsmedlemmer, samt andre som har bidratt som støttespillere for korpset.

En stor inspirator

Det er ikke mange som vet hvordan Melbu Drillkorps egentlig ble startet. Noen mener å vite at det ble startet etter at showkorpset Småbispan fra Trondheim besøkte Melbu i 1966.

Småbispan var nok en stor inspirator, men vi kan røpe at det startet vel ett år før, med et feriebesøk, en drillstav, to venninner, og hun som ble Melbus ukronede drilldronning, Lillian Carstensen, har drillkorpset selv tidligere opplyst.

- Grunnleggeren Lillian Carstensen døde dessverre i fjor. Hun var i alle år en flott leder for korpset, og ga i fjor sommer tydelig beskjed til meg: «Nå må du for all del huske 50-årsfeiringen til neste år» sier Renate Gjessing til VOL.

Flere uker med trening

Og nå er dagen her. Det skal drilles av småfolk ned i femårsalder, og opp til de god voksne på rundt 60 år. Det har vært ukevis med trening i gymsalen i forkant av dagen, og fredag var det generalprøve. Drillerne får hjelp av både Trommedamer og trommegutter gjennom defilering og show. Det begynner altså med tur gjennom gatene, og fortsetter med mimring i Samfunnssalen.

- Til sammen er det rundt 50-60 drillere, og med trommehjelperne blir vi enda flere, smiler Gjessing. Hun opplyser at det nok vil bli gjort ekstra stas på noen av de rutinerte, men at det også skal deles ut medaljer til utøvere som har vært med i henholdsvis tre, sju og ti år.

Driller til populærmusikk

Når det gjelder utviklingen innen drill sier Gjessing at det man blant annet kan merke seg er at man før ofte drillet til ulike marsjer, mens man i dag er gått mer over til populærmusikk.

- Jeg håper riktig mange kommer for å se på, både i gatene og i Samfunnshuset, sier hun.