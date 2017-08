Gjør nytt forsøk lørdag

Hadsel

Motbakkeløpet skulle gått av stabelen lørdag som var, men sterk vind gjorde at løpet måtte utsettes.

Hallartinden Max er det siste av fem løp i Vesterålen Summer Games. Selv om man ikke lykkes lørdag, var arrangøren klar på at det ikke ble avlysning, men en utsettelse. Og søndag kveld ble avgjørelsen tatt.

– Starter litt senere

– Vi har i kveld besluttet at Hallartinden Max utsettes til lørdag 19. august. Vi tar det litt senere på dagen for å ta hensyn til markedsdagene på Stokmarknes. Utsiktene for en flott dag i fjellet er gode ifølge Yr.no, skriver Even Hanssen i arrangørkomiteen.

Starten skjer tidlig ettermiddag, og mosjonistene starter en time før de aktive.

– Da er det bare å brette opp ermene og få våre fantastiske funksjonærer til å klargjøre for nok et vidunderlig arrangement, skriver Hanssen i eposten.