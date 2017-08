Bushro Jama mister oppholdstillatelsen i Norge:

Hadsel

VOL og Vesteraalens Avis har gjennom en rekke avisartikler omtalt saken.

Nesten sju år i Norge

Etter snart sju år i landet, og med to barn født i Norge, står Bushro og mannen Abdinasir i stor fare for å måtte reise ut av landet.

– Bushro og mannen giftet seg uten klanene i områdets velsignelse, og det førte til en særdeles farlig situasjon. Det er ikke noe alternativ for henne å reise tilbake dit Utlendingsnemda mener hun er fra, sier studiestedsleder Åse Jakobsen ved Hadsel videregående skole, avdeling Stokmarknes.

– Svært dyktig elev

Hennes engasjement springer ut av det inntrykket Bushro, som småbarnsmor gjorde mens hun gikk på skolen på Stokmarknes.

– Hun var en svært dyktig elev og skal fortsatt være tilknyttet skolen. Hun vil forbedre karakterene, for å kunne studere videre. Hun jobber på sykehjemmet, mens mannen jobber på Nordlaks. De to er store ressurser for Hadsel og for Vesterålen, og er på ingen måte til byrde for samfunnet. Tvert imot, fastslår studiestedslederen.

– Aldri noe tull

Steinar Skagen har hatt Bushro og mannen som leietakere på Stokmarknes. Han har også bare positive karakteristikker å komme med.

– Vi har hatt flere leietakere, og de er noen av de beste vi har hatt. De klipper plenen, og det er aldri noe tull. De spør alltid om det skal være noe. Oppdager de en dråpe som lekker, sier de fra med en gang. De elsker å jobbe og har virkelig jobbet seg opp og snyter ingen for noe. Jeg har bare godt å si om dem, sier Skagen.

– Det er veldig synd det som skjer nå, det er helt håpløst om de blir sendt ut av landet, legger han til.

Advokaten ikke overrasket

Advokat Daniel Riibe i Wold AS har gjennom hele prosessen hevdet at saksbehandlingen Bushro Jama er gjenstand for, er kritikkverdig.

Riibe mener denne saken bør avgjøres i Oslo tingrett, hvor man kan få alle fakta på bordet.

Han har tidligere sagt at han opplever myndighetene har jobbet ut fra en hypotese om at Bushro Jama har løyet, uten å ta hensyn til faktorer som kan tale for det motsatte.

VOL vil følge opp saken etter at Riibe har drøftet den med sine klienter.