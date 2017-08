Jektakaran spilte opp på Markedskveld

Hadsel

Jektakaran spilte opp med godt humør foran de fremmøtte, som så ut til å trives i det lette regnværet på torget på Stokarknes.

Markedskvelden ble arrangert for andre år på rad i det som er andre gang i nyere tid Markedet på Stokmarknes arrangeres.

Lørdag er det duket for den store markedsdagen, med flere høydepunkter på menyer. Her kan vi nevne både finale i Markedkampen for lag, dans fra Hadsel folkedans, opptreden fra HalvTolv og ikke minst det tradisjonsrike markedet med flere boder i sentrum av Stokmarknes.

Se video fra Markedskvelden i videovinduet øverst i saken.