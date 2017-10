Melbo er seriemester

Hadsel

77 min: Ballstad kommer på en sjelden visitt, men blir effektivt stoppet av Melbos kompakte forsvar.

76 min: "Kula må gå", roper Melbo-trener Rønning, i håp om at laget hans skal score enda flere mål.

75 min: To spillere inn på Melbo: Kristian Dahl og Nils-Arne Stikholmen.

74 min: Melbo stormer fremover og er sugne på flere mål. De får to cornere på rappen som ikke blir noe av.

70 min: Frispark fra Adrian Pettersen fra 25 meter, men det går rett på keeper.

66 min: Melbo triller ballen frem og tilbake og leter etter rom i Ballstads tidvis vaklevorne forsvar.

63 min: MÅL: 4-0. Målene renner inn og det virker som om Ballstad har gitt opp. Sjansene kommer på løpende bånd. Mareno Johansen var målscorer.

60 min: Nå dominerer Melbo fullstendig og Nikolaisen får stadig muligheter hos et Ballstad-forsvar med mye ball. Han brenner av et skudd fra 10 meter som går via keeper og over.

59 min: Hele 450 personer har tatt turen til Havfisk Stadion i dag, opplyser speaker.

56 min: MÅL: 3-0: Måltyven Nikolaisen var på ferde igjen og scoret sitt andre for dagen, etter en lett stussing inne i feltet.

50 min: MÅL: 2-0 Og der kom andremålet. Torjus Nikolaisen dundret inn et frispark fra 12 meter, men her var nok verken mur eller keeper på høyden.

47 min: Kampen er i gang igjen. Melbo starter der de sluttet i første omgang ved å presse Ballstad høyt, men har foreløpig ikke hatt farlige sjanser.

Pause: Melbo fikk et etterlengtet mål og ligger godt an før den siste halvdelen. Og med en mann mer på banen vil nok hjemmelaget gjøre det vanskelig for Ballstad og målvakt Nikolai Per Andersen Dalsbotten. Melbo har ellers vært det beste laget i en kamp som lenge var preget av lavt tempo og en del spill på midtbanen. Etter hvert tok vertene over og har totalt sett vært best, både i ballbesittelse og ikke minst målsjanser.

45 min: MÅL: 1-0: Og der kom målet, rett før pause, ved Mareno Johansen.

43 min: Adrian Pettersen tar ballen på midtbanen og springer i stor fart mot mål. Dessverre er skuddet for løst og keeper har full kontroll.

40 min: Da gjenstår det å se om Melbo vil dra fordel av å være en person mer på banen resten av kampen. Engasjementet er det i alle fall ikke noe å si på, like før pause.

38 min: Pål Berg på Ballstad får rødt kort. Etter det vi kan observere, var årsaken munnbruk i en duell med Torjus Nikolaisen og Ballstads keeper.

35 min: En ny, stor mulighet for Nikolaisen, som er fri inne i feltet, vender vekk en spiller og smeller ballen rett på mål, via keeper og til corner.

32 min: Torjus Nikolaisen kommer stormende på høyresiden og smeller til fra spiss vinkel, men skuddet blir for enkel for keeper.

32 min: Melbo-spiller seg ut av eget forsvar. De bruker hele bredden. "Hold tempo", roper Rønning. Men innlegget som kommer blir snappet lett opp av Ballstads keeper.

28 min: Hvordan er det mulig sier Melbo-trener Rønning da en av Melbo-spillerne, etter møljespill og klabb og babb, header ballen over nesten åpent mål.

25 min: Adrian Pedersen får ballen ut på kanten, men blir stoppet. Melbo har tatt over kampen fullstendig og presser gjestene bakover på banen. Nå er det nok bare et tidsspørsmål får målet kommer.

21 min: Mesteparten av spillet foregår inne på Ballstads banehalvdel nå.

16 min: Adrian Pedersen får ballen på egen halvdel og går forbi flere Ballstad-spillere før han blir felt og får frispark. Pål Berg på Ballstad får gul kort for forseelsen.

12 min: Ballstad har ikke kommet til Havfisk Stadion for å være kasteball og presser vertene høyt opp på banen, men de klarer foreløpig ikke å skape farlige sjanser.

10 min: Adrian Pedersen slår ballen inn mot mål og det blir mye klabb og babb, før Ballstad får avklart. Det ligger en Melbo-scoring i lufta nå.

8 min: Måltyven Torjus Nikolaisen får ballen ute på kanten av 16 meteren, men får den ikke med seg.

6 min: Etter snart sju minutt er det forstatt mye stillingskrig. "Få opp balltempoet", skriker Melbo-trener Thomas Rønning, så gjenster det å se om guttene hans lystrer orde.

4 min: Forsvarskjempe Mikael Olsen tar med seg ballen og går oppover på banen, men Ballstad bryter.

4 min: Melbo presser på og gjør Ballstad usikre. Frispark til Melbo, som det ikke blir noe av.

2 min: Melbo trøkker godt på i starten, men har fortsatt ikke hatt en farlig sjanse.

Melbo møter Ballstad søndag ettermiddag. Følg kampen på VOL: