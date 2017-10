– Skal trene 90 000 høydemeter kommende sesong

Hadsel

Det er Melbukaviar som er den danske trailløperens nye sponsor.

– Vi har sammen med Kenn lagt en plan for kommende sesong. Hvor det planlegges et treningsgrunnlag på omlag 80.000 – 90.000 høydemeter. Kenn har valgt å samarbeide med en sponsorpartner fra nærområdet, samt med utstyrsleverandører som Suunto og Salomon. Målet er å prestere godt i utvalgte konkurranser på nasjonalt nivå. Hvor drømmen er å utvikle seg videre til å delta internasjonalt. Der løp i Pyrineene henger høyt, skriver Melbukaviar i ei pressemelding.

Vil evalueres

Samarbeidet er i første omgang satt til 1 år.

– Deretter vil vi evaluere, hvordan veien blir videre. Melbukaviar synes et slik samarbeid er spennende. Kenn viser frem regionen vår på en fantastisk måte, så håper vi at vi kan være med å bidra til sportslig suksess. Vi ser Kenn som en flott ambassadør for våre produkter, og region for øvrig.

– Fantastisk

Johannessen Løkkegaard er også fornøyd.

– Det er fantastisk at Melbukaviar har lyst å støtte opp rundt mine fjelløp-prosjekter og sportslige målsetninger samt at de ser verdien i måten jeg viser frem regionen på, sier dansken.