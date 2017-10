Nå settes endelig spaden i jorda

Hadsel

Torsdag kunne entreprenørfirmaet Alf Brekken & Sønner drift AS sette spaden i jorda for prosjektet. Selskapet vant anbudet, som har en verdi på 22,138 millioner kroner. Det er blant annet prisen som har ført til at det har vært snakket i så mange år om gang- og sykkelveien, uten at det tilsynelatende har skjedd noe.

Der har imidlertid vært arbeidet i kulissene, både med reguleringsplaner og eiendomsforhold. En rekke faktorer har bidratt til at det har tatt veldig lang tid siden VOL omtalte planene for fem år siden.