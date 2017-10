Lyser ut lederstilling i Hurtigrutens Hus også eksternt

Hadsel

Kinosjef Ketil Johnsen har vært konstituert i stillingen som daglig leder i Hurtigrutens Hus etter at Jon Lauvland Pettersen sluttet høsten 2016.

Johnsen var også den eneste som hadde søkt på stillingen. I dag ble saken behandlet bak lukkede dører i styret i Hurtigrutens Hus.

Styreleder Britt Solvik er ordknapp da VOL ringer for å høre hva de er kommet frem til.

– På grunn av at det kun var én søker, har vi bestemt at vi også skal lyset ut stillinga eksternt, sier Solvik.

Kritikk

Styret fikk kritikk fra flere hold da de kun lyste ut stillingen intern i kommunen. Økonomi var et av argumentene for at de ikke lyste den ut offentlig ved forrige korsvei. Nå blir den altså lyst ut også offentlig.

– Det er rett og slett på grunn av at det kun er én søker vi gjør dette. Det finnes ingen annen grunn enn det, sier Solvik.

Johnsens søknad blir nå med inn i neste runde.

Avgjørelse i november

Og nå skal det går fort fremover.

– Vi lyser ut stillinga eksternt i løpet av morgendagen. Så vil det være søknadsfrist på to uker. Så håper vi å ha en avgjørelse på dette i løpet av november, sier Solvik.