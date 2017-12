– Vi legger opp til rød løper og selfier med gutta

Hadsel

– Dette blir veldig artig. Jeg gleder meg stort. Vi legger opp til rød løper og mulighet for selfier med gutta, sier Johnsen som er kinosjef ved Stokmarknes kino og konstituert kulturhussjef.

Karpe Diem sier «Adjø Montebello» på norske kinoer: Kommer til Vesterålen for å se sin egen kinofilm Karpe Diem avslutter «Heisann Montebello»-eventyret med å slippe hybriddokumentaren «Adjø Montebello». Den vises på norske kinoer i desember – og byr på nye låter fra Chirag og Magdi.

Rap-duoen Karpe Diem skal først presentere filmen for publikum i Bø, så på Sortland kino før Stokmarknes kino står for tur.

På Sortland er det utsolgt, men på Stokmarknes er det fortsatt ledige billetter.

– Vi har solgt rundt 300, men har plass til flere. Så her er det bare å sikre seg billletter før søndag kveld, sier Johnsen.

Spontant

Johnsen forteller at Karpe sin mini-Vesteråls-turné kom til helt tilfeldig.

– Vi har jobbet en tid nå for å få filmen presentert godt i Vesterålen for det er nemlig en veldig god film. Når vi var i dialog med filmselskapet og Karpe Diem, så ble resultatet rett og slett at de bestemte seg for å kaste seg på et fly og komme oppover selv, forteller han.

Personlig lang reise

«Heisann Montebello» har vært litt av en reise for Karpe Diem. Det ble totalt syv låter og syv videoer, sluppet punktvis, og som samlet seg opp en rekke priser og nominasjoner underveis. Den siste låten, "Gunerius", ble sluppet i august ifjor, men kom til lenge før:

– Jeg skrev versene rett etter at jeg var på ultralyd for de to første barna mine – da jeg så at det ble tvillinger. Det er rart, de fyller tre år rett før filmen har premiere. Så personlig har det vært en ganske lang reise, sier Magdi, nå trebarnsfar.

– Hadde dere noen anelse om hvor stort «Heisann Montebello» ville bli?

– Vi hadde en idé fra start til slutt da vi gikk i studio for tre år siden. Men at det skulle bli så stort når det kom til antall lyttere, og hvordan vi nådde ut: Nei. Selve den musikalske og visuelle planen hadde vi grovskissen til.

Mellomgenerasjon

Magdi understreker at Karpe Diem prøver å ikke låse seg, fordi verden forandrer seg og musikken – ikke minst rap og hip hop – med den.

– I denne sjangeren må du være dagsaktuell, «dette føler jeg i dag», samtidig som du skildrer dine følelser for det som skjer rundt deg. Det er en spesiell tidsalder vi lever i. Når du tenker over det, er det helt drøyt. Men det går så gradvis at man undrer hvor langt det kan gå før det kommer en motreaksjon.

– Du er blitt 33 år og trebarnsfar, mens Karpe Diem har eksistert i 18 år. Hva har det å si for uttrykket?

– Vi er en mellomgenerasjon: Vi er ikke del av det nye kullet, men heller ikke å finne blant de legendariske fra det første kullet. Det er et bra sted å være! Det samme med alderen vår: Vi har levd en stund allerede, men er unge nok til å elske å dra på turné og på party. Vi er ansvarlige, og har lyst til å være uansvarlige – og det kan vi være i musikken. Det er både spennende og vanskelig. Det er deilig med et bein i hver leir, det er vi vant til fra oppveksten, sier Magdi, som sier at de to i dag lever «svært ulike liv», selv om de henger med hverandre hele tiden.

– Det er barna for forandrer innfallsvinkelen min, sier han.