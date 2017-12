Nærmer seg kulturhus i balanse

Hadsel

Fra talerstolen kom det frem at Hurtigrutens Hus har beveget seg fra underskudd på to-tre millioner til noe nær et nullresultat i 2017. Ivar Fredriksen (H) spurte fra talerstolen om det kan være nødvendig å måtte budsjettere med underskudd for kino og catering for året som kommer?

Styreleder Britt Solvik (Ap) forklarte at man de siste par år har gjort en stor jobb med å justere leia i Hurtigrutens Hus til markedsleie.

– Det har vært en omfattende prosess. Nå er, med få unntak, nesten alle kontraktene i henhold til markedsleie. Inntil vi har alle kontrakter i henhold til markedspris, ber Hurtigrutens Hus altså om et tilskudd på en million kroner, sa Solvik.

– Det er svært positivt at vi har beveget oss ned fra underskudd på rundt fire millioner kroner til nå å nærme oss null. Hadde alle leiekontrakter vært i henhold til markedspris ville vi vært i mål. Årsaken til at vi ikke er det, er at vi må forholde oss til bindende kontrakter som må reforhandles. Inntrykket er at leietakerne skjønner at vi må ha markedsleie, sier Solvik til VA.

Kommunestyret valgte å oversende budsjettet til ny behandling i styret for Hurtigrutens Hus, i påvente av at politikerne skal vedta overføringen av den millionen som er nødvendig for å ha budsjettet trygt i balanse.