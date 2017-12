Frode Alnæs søker dyktig gitarist fra Vesterålen

Hadsel

Den anerkjente gitaristen fra Kristiansund, kanskje mest kjent fra Dance With A Stranger, skal på turné med gitarforestillingen «Min dans med strenger».

Livslangt vennskap

2. mars kommer han til Stokmarknes og Hurtigrutens Hus, og i den forbindelse har han sendt ut en etterlysning. På hvert sted han besøker inviterer han nemlig med seg en lokal gjestegitarist, som får innta scenen og spille sammen med Alnæs og bandet.

– De som føler seg kallet eller kjenner noen som kanskje ikke tør å melde seg på selv, kan ta kontakt med arrangørene ved Hurtigrutens hus, sier Alnæs i en pressemelding.

Konsertforestillingen han skal på turné med består av egne låter, både nye og gamle, samt noen av musikkhistoriens mest kjente gitarlåter. Det blir ifølge pressemeldingen humor og alvor med gitaren i sentrum, en fortelling om å være annerledes, og hvordan nettopp det kan bli en styrke.

– Det handler om et livslangt vennskap med instrumentet som trøstet da håret falt av som 11-åring, om det å være annerledes, til det å slå gjennom som musiker og å bli en berømt gitarist, artist og komponist, sier han.

– Skummelt

Alnæs er spent på vesterålskonserten. Sist var det nemlig glissent i salen.

– Stokmarknes er et litt skummelt sted for meg. En gang vi var der med Dance With A Stranger, så spilte vi i et diskotek i andre etasje et eller annet sted der. Vi var egentlig veldig populære da, men her kom det rett og slett ingen. Jeg tror det var fem stykker i salen, og fire av dem gikk etter første låta. Jeg satser på at det ikke skjer igjen, og at Stokmarknes-spøkelset forsvinner nå en gang for alle. Jeg gleder meg veldig til å spille i det fantastiske kulturhuset, sier Alnæs i pressemeldingen.