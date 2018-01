Direkterute Skagen-Oslo i påska

Hadsel

Dette bekrefter Widerøe overfor VOL torsdag.

Første avgang vil gå 29. mars fra Oslo og vil gå tilbake til Oslo senere samme dag.

Widerøe er årets flyselskap Reisebyråansatte i Norge har stemt frem sine favoritter for 2018. Widerøe som kunne motta den gjeve utmerkelsen.

2. april vil ruta gjentas med avgang Oslo-Skagen tidlig på morgenen, med retur til Oslo senere på dagen.

– Vi setter opp direkteruten igjen rundt høytider da vi har erfart at det er bra etterspørsel etter direkteavganger spesielt da. Det er alltid vårt ønske å imøtekomme kundenes behov etter beste evne, og vi har hatt god erfaring med denne ruten fra i sommer samt de direkte avgangene vi satt opp rundt jul og nyttår. Å videreføre dette rundt påsketiden er en naturlig forlengelse av dette. Vi håper at tilbudet blir like godt mottatt som tidligere, sier Linda Lindegaard Carlsen i Widerøe til VOL.

I tillegg vil da som kjent ruten gå tirsdager, torsdager og søndager fra og med 10. mai i år.