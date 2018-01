Sola kommer!

Hadsel

Som vanlig står Hans Bakken i spiss for Lekang ski- og bygdelag og Kulturminneparken når solas tilbakekomst skal feires.

Torsdag formiddag er det «Åpen stein», med servering av gløgg ved Stjernemonumentet i Kulturminneparken.

På kvelden vil Nordland akademi for kunst og vitenskap sammen med professor Øyvind Brandsegg fra Institutt for musikk ved NTNU presentere «Stjerneskinnssonaten» og foredrag i Hadsel kirke.

Vårt Stonehenge

For uinnvidde kan det være vel verdt å nevne at mange har hørt om Stonehenge, det berømte fortidsminne i England fra cirka år 1500 f.Kr, som man mener har fått sin spesielle utforming for blant annet å kunne brukes som et «astronomisk urverk».

Lignende steinsettinger i mindre format er kjent så langt tilbake som år 5000 f.Kr. og finnes spredt rundt i hele Europa. Utforming og plassering vitner ofte om stor innsikt i astronomi, geometri og trigonometri. Noen omtaler dette som den megalittiske kultur, men man vet ikke stort om deres språk, religion, skikker eller myter. Ordet «megalitt» kommer fra gresk (stor stein) og brukes om slike udekorerte forhistoriske steiner som kan veie opptil 160 tonn.

Størst i Norge

Stjernemonumentet i Kulturminneparken på Hadsel kirkested består av en oppreist stein som er rundt 1.5 meter høy. Ut fra steinen er det i bakken markert ved hjelp av en steinsetting en tretakket «Mercedes»-stjerne med rundt åtte meter lange stråler. Dette er den største utgaven av et slikt stjernemonument man kjenner i Norge. Ved utgravingen fant man beinrester av dyr, som kan ha vært offergaver, og bålrester som gjorde at man kan datere formasjonen til jernalderen cirka år 500 e.Kr.

Fredag er barnehager og skoler invitert til feiring ved monumentet, og andre interesserte er selvsagt også invitert, opplyses det.

Lørdag formiddag er det «Åpen stein», med fortellinger rundt bålet. Etterpå skal det orienteres om videre planer og prosjekter. Det skjer ved den nye gapahuken i Prestegårdshagen.

Søndag er det solgudstjeneste i kirken, «Åpen stein» og solkaffe i prestegården. På ettermiddagen, åpning av solskulptur, dans og fyrverkeri, mens det på kvelden er konsert.