Thea (20) fra Stokmarknes med i Paradise Hotel

Paradise Hotel-deltakerne ble offentliggjort mandag.

En av de ti deltakerne er Thea Enoksen (20) fra Stokmarknes.

Enoksen har tidligere gått på Sortland videregående skole, men bor og jobber i dag i Bodø. Hun jobber i dagligvarebutikk og på et utested i byen, og har bakgrunn fra barbransjen.

– Thea ble plukket ut fordi hun er ei sympatisk jente med bein i nesa, og som ikke lar seg pille på nevnte nese. Det er egenskaper vi tror kan gjøre seg på hotellet i Mexico, sier Andreas Framnes i produksjonsselskapet bak Paradise Hotel-programmet.

– Thea vil nok gjøre seg bemerket nettopp fordi hun er ei likandes jente, og som kanskje er litt for direkte for enkelte, sier han videre.

I pressemeldinga fra TV3 beskrives Thea slik:

«Thea irriterer seg over mennesker som mangler selvinnsikt, og som ikke slipper andre til i samtalen. Hun faller lett for gutter – særlig de med mørkt hår, og om dette kan skape problemer når det kommer til spillet på hotellet gjenstår å se. Thea gir seg imidlertid ikke før hun får det som hun vil, så her det duket for relativt godt fjernsyn til våren.»

Innspillingen av årets sesong startet i Mexico i starten av januar.