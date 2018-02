Nordlaks har etablert Havfarm-selskap

Hadsel

Dette kommer frem på Brønnøysundregisteret.

– Dette er et selskap som etter hvert skal «huse» Havfarmen, helt i henhold med hvordan konsernet for øvrig er organisert. Når det gjelder status og fremdrift så ønsker vi ikke å gå ut med noe akkurat nå, sier Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks til VOL om selskapet Nordlaks Havfarm AS, som ble vedtatt 12. januar i år.

Det nye selskapet har en kapital på 100.000 kroner og daglig leder for selskapet er Inge Berg selv.

Fikk konsesjoner

Inge Berg og Nordlaks ville i utgangspunktet ha 39 konsesjoner for tre havmerder. Fiskeriminister Per Sandberg kom i september i fjor til Nordlaks med 21 konsesjoner i kofferten.

– Du får ikke all konsesjonene, men du skal få en del. Havmerd, eller Havfarm nummer én er enkel å vurdere, men så er det å finne forskjell på nummer én og nummer to. Du får 13 konsesjoner på én, men du får ingenting på to. I stedet har vi slått sammen to og tre, der du får åtte, som til sammen blir 21. Og så tror vi at prosjektet vil ha slik vekst at du etter hvert kan få mer, sa Sandberg til Berg tirsdag 5. september.