– Det går veldig mye i Red Bull og kaffe

Hadsel

LoVe LAN er Lofoten og Vesterålens største dataparty, og er i regi av Geex IL. Helgas utgave på Melbu startet fredag og varer til søndag formiddag.

En rekke ungdommer var på plass for å spille, eller game som det her. En av dem VOL dumpet borti på vår ferd langs skeive stolrader og lysende skjermer, var 20 år gamle Mikal August Pettersen,fra Andenes.

Han kunne berette at det var stor stas å være der, men ikke først og fremst på grunn av spillingen.

– Dett mitt fjerde år som deltaker. LoVe LAN er først og fremst veldig sosialt. Her møter du personer som har samme interesser som deg selv, sier han begeistret.

Populære kioskvarer

På et såpass stort datatreff som LoveVe LAN er, står aktivitetene i kø. I tillegg til spillingen, er det både konkurranser, underholdning, dans og mye mer. Skal man få med seg det meste, og ikke minst være sosial, er det ensbetydende med lite søvn. Pettersen, som begynner å få rutine, legger ikke skjul på at han tyr til visse stimuli for å holde søvnen på betryggende avstand.

– Det går veldig mye i Red Bull, og en del kaffe. Jeg drikker jevnlig for å holde meg våken, men ikke hele tiden, smiler Pettersen, som tar seg en slurk av Red Bull-boksen før han går tilbake til spillingen.

Inne i kiosken står både Red Bull-bokser og en rekke andre energidrikker på rekke og rad. Vi får bekreftet at det går mye av den slags, i tillegg til Pizza Grandiosa. Da VOL er innom har de solgt varer for rundt 25.000 kroner og regner med at det blir en god del mer i løpet av kvelden og natta.

Nok strøm

Fredrik Angell Moe, som er en av dem som har hovedansvaret for arrangementet, kan fortelle at han er mer avslappet og mindre stresset enn han har vært tidligere. Hovedårsaken er at det som alltid har vær den største bekymringa, det tekniske, stort sett går av seg selv.

– Vi har kapasitet på ti gigabyte, mens vi i fjor hadde bare en. Da er det større sjanse for at nettet bryter sammen, men det skjer neppe nå. Fiberkabelen går rett til Trollfjord Kraft, så da føler vi oss trygge. Det er godt å kunne senke skuldrene litt, sier han.

Stor rigg

Ifølge Angell Moe har årets LoVe LAN gått på skinner så langt. Den største utfordringen har vært i forkant av selve treffet, i forbindelse med riggingen.

– Det er mye utstyr som skal rigges opp, noe som tar en del tid. Vi har et godt og velfungerende crew som gjør en god jobb, slår han fast

Årets LoVe LAN har for øvrig et budsjett på rundt 120.000 kroner, som er i samme landskap som budsjettet har ligget i de siste årene, ifølge Angell Moe

Postapokalyptisk verden

Brage Andreas Alnes fra Sortland sitter og spiller intenst da VOL går forbi. Han forteller at spillet tar utgangspunkt i en postapokalyptisk verden, der det gjelder å overleve med en masse zombier rundt seg. 16-åringen trekker også frem det sosiale aspektet ved tilstelningen i den gedigne hallen.

– Jeg er her først og fremst for å ha det artig og sosialt sammen med venner, og kanskje også treffe nye venner, sier han.

Ikke bare skytespill

Når vi spør om hvilke spill som er ekstra heite om dagen, svarer den ivrige gameren at det er flere, og at det på ingen måte bare er voldelige og barbariske spill der intensjonen er å drepe flest mulig, som er populære.

– Det er ganske bra variasjon, synes jeg. Det er selvsagt en del spill med en såkalt "first person-shooter".

Innenfor den sjangeren er spillet Battle Royal ganske in blant mange. Ellers finnes det jo mange rollespill og spill der man skal etablere eller bygge noe, sier han.

LoVe LAN startet opp i 2005 og dermed blir helgens arrangement det 14 i rekken.