– Det er penger som kommer veldig godt med

Leistedet hadde i fjor sitt første hele driftsår etter at Stiftelsen Øksnes Leirskoledrift la anlegget ut for salg i 2014, og Øksnes kommune endte med å kjøpe leirskolen.

Nå planlegges en ny sesong med innrykk av unger på Skogsøya, og gaven på 20.000 kroner fra Odd Fellow Sortland kom derfor som en skikkelig gladnyhet for leirskolen.

– Dette er penger som kommer godt med, og som betyr mye i en oppstartsfase hvor vi jobber med å etablere gode aktiviteter for barn og unge i Vesterålen og Nordland. Mye av utstyret vi har er gammelt, og det er behov for å oppgradere og å kjøpe en del nytt, sier styreleder Bengt Stian Nilsen da sjekken ble overrakt på rådhuset i Øksnes torsdag kveld.

Dyrebare brukere

Odd Fellow-ordenen bidrar hvert år med midler til humanitært arbeid både sentralt og lokalt, og i år har et enstemmig styre på Sortland bestemt at den lokale potten skal gå til Øksnes og leirstedet på Skogsøya.

– Det var ikke vanskelig å få dette godkjent i losjen. De fleste kommunene i Vesterålen er brukere av leirstedet, sier øksnesværing Magnor Johansen, som kom med forslaget.

– Også er det fremtida vår, nemlig ungene, som er brukere av dette stedet, legger Aksel Arne Antonsen til.

Pengene samler de inn ved loddsalg, kontingenter og ulike aktiviteter i losjen.

– At Odd Fellow med dette viser at de har tro på det arbeidet vi gjør for barn og unge i regionen, det betyr også mye, sier Nilsen.

Flere inn på eiersida

Øksnes kommune kjøpte leirstedet i 2014, men i høst har aktører som Fiskarkvinnelaget, Øksnes kystlag, Øksnes kirkelige fellesråd, Kristent fellesskap Vesterålen, Øksnes historielag, IL Morild og Vesterålen turlag kommet inn på eiersiden. Kommunen er fortsatt majoritetseier og sitter på over 60 prosent av aksjene.

Nilsen legger ikke skjul på at 2016 var et utfordrende driftsår for leirstedet.

– Kundegrunnlaget er lavere enn før. I perioden hvor det hersket usikkerhet rundt fremtida til leirstedet, så var det dessverre flere skoler som valgte å bruke andre. Nå prøver vi å skape et tilbud som skal lokke de tilbake. Disse pengene er i så måte et kjempebidrag, avslutter Nilsen.