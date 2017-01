Vesterålsjenter tok sølv i NM for regionslag

Norges Volleyballforbund legger bak seg ei storstilt volleyballhelg med cupfinaler og NM-gull til Oslo Volley på kvinnesiden og BK Tromsø på herresiden. Det har i helga også blitt arrangert NM for regionslag i Ekeberghallen i Oslo, for spillere under 16 år.

Den nordligste landsdelen var samlet i Region Nord, som stilte med jente- og guttelag med spillere fra alle de største nordnorske klubbene. Øksil hadde med hele syv spillere på de to lagene. Med var også spillere fra Sortland, Tromsø, Bodø og Brøstadbotn.

Sjetteplass for guttene

Av de åtte guttelagene var det Møre og Romsdal som stakk av med gullet. Gutta fra nord fikk det tøft, og endte på sjetteplass.

– Guttene har vist stor utvikling fra forrige sesong og leverte mange tette og spennende kamper. Dessverre ble det flere knepne tap, og laget endte til slutt på 6.-plass. Våre spillere gjorde seg likevel bemerket, og Gabriel Bjørkås kom på turneringens All Star-Team, skriver Hanne Steen på Øksils hjemmesider.

God erfaring å ta med videre

Jentene, som trenes av volleyballpresident Eirik Sørdahl fra Myre, tok seg helt til finalen, og ente turneringa med NM-sølv etter tap mot Region Agder.

– Jentene hadde en svært god turnering. Det er en ny opplevelse å komme til en finale, og en må lære seg å yte sitt beste når det gjelder som mest. Det klarte vi ikke i dag, men forhåpentligvis gir dette erfaring som gjør oss sterkere i lignende situasjoner senere, sier trener Eirik Sørdahl til øksil.no.

Han trekker frem semifinalen mot Rogaland som et høydepunkt, hvor jentene lå under i tredje og avgjørende sett, men klarte å snu kampen - og sikret seg seier og finaleplass.

Øksnesjentene Marthe Fredheim og Thea Jürgensen ble pekt ut som noen av de beste spillerne på jentesida, og havnet i likhet med Bjørkås på turneringas All Star-Team.