Morild henter tidligere landslagsspiller

Dette ifølge Øksnesavisa. 30 år gamle Halvitovs har tidligere spilt flere aldersbestemte landskamper for både U-17 og U-19-landslaget til Latvia. I tillegg har han spilt profesjonelt i både hjemlandet og i Tyskland.

Fotballspilleren, som er tiltenkt en defensiv rolle på banen, havnet i Morild på grunn av at en kamerat, som bor og jobber på Myre, anbefalte ham å prøve seg i Øksnes-klubben. Foreløpig trives han godt.

- Jeg synes det så langt ser bra ut å være i Morild. Treningsfasilitetene med egen fotballhall og idrettshall er veldig bra. Nå gleder jeg meg til å bli bedre kjent både med spillerne og miljøet, sier han til Øksnesavisa.

Morilds trenere er godt fornøyd med at de har fått tilveksten fra Latvia i stallen.

- At vi har fått Halvitovs i stallen tror vi vil styrke laget, sier Arne Olav Berg og Jarle Ragnar Meløy til Øksnesavisa og legger til at målet er at nye spillere skal bidra til å heve nivået i spillerstallen.

- Det mener vi at vi har fått i vår latviske tilvekst, sier duoen til avisa.