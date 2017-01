Tungeskjærerne kanbli dubbet til kinesisk

Ifølge filmskaperen fra Øksnes ble han lidenskapelig begeistret for filmen.

– «The film is amazing», utbrøt han til stadighet. Han ville gjøre det han kan for å få filmen inn på programmet til festivalen, forteller Melkeraaen.

Fascinerende

Kineseren lot seg særlig imponere over ungene i filmen og synes at tungeskjæring var fascinerende og ulikt alt han hadde sett tidligere.

– Han var veldig opptatt av de kulturelle forskjellene og hang seg ikke opp i faktorer som at ungene bruker kniver. At filmen viser at jenter og gutter er jevnbyrdige og at likestillingen har kommet såpass mye lenger enn i Kina, var også noe han bli imponert over, utdyper Melkeraaen.

Stor festival

Shanghai International Filmfestival er en gedigen festival i internasjonal sammenheng som har stor medieinteresse. I fjor var for eksempel 1.500 journalister til stede under festivalen, inkludert journalister for verdenskjente aviser som New York Times, Los Angeles Times og Daily Mail.

– Det spesielle med denne filmfestivalen er at den er den eneste i Kina som tar inn filmer utenfor Asia. Kina er jo et lukket land som ikke er så mottakelige for kulturelle impulser utenfra, sier Melkeraaen.

Vanlig kino?

Hun understreker at det ikke er noen selvfølge at filmen distribueres i Kina, men at mulighetene er ganske gode. Det kan også hende at den vises på andre arenaer enn festivalen.

– Vincent Wen Enyu presiserte at han skal ta kontakt med en rekke kinosjefer i Kina i håp om å påvirke dem til å sette opp Tungeskjærerne som vanlig kinofilm, sier Melkeraaen.

Dersom så blir tilfellet, tror filmskaperen at hun og filmen får et enormt nedslagsfelt.

– Det vil gi oss en unik mulighet til å nå utover nord- og sør Europa. Det vil bli kjempespennende å vise filmen i et land med en så annerledes kultur enn vår egen, sier hun.

Snakker kinesisk

Dersom filmen blir plukket ut til festivalen, er Melkeraaen tindrende klar på en ting.

– Da reiser jeg til Kina og Shanghai i alle fall, slår hun fast.

Når Tungeskjærerne eventuelt blir presentert under Shanghai International Filmfestival, vil en faktor skille seg radikalt ut fra fremvisningene i Norge.

– Da blir den nok dubbet til kinesisk, siden de dubber alle importerte filmer, slår Solveig Melkeraaen fast.