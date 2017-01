- Det viser seg at personen er lettere skadet

Like før klokken 07:00 onsdag morgen kom det rapporter fra 110-sentralen Bodø og Nordland Politidistrikt om ei front mot front-ulykke i Alsvåg.

Det ble så få minutter senere opplyst at fire personer var involvert. Tre var lettere skadde mens én ble ansett som alvorlig skadd.

Etter undersøkelser ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes fikk VOL like etter klokken 10:00 en oppdatering fra Børre Arntzen ved informasjonsavdelingen ved NLSH.

- Etter nærmere undersøkelser viser det seg at personen bare er lettere skadet. Personen blir imidlertid på sykehuset for nærmere undersøkelser.

- Kan du si noe mer om skadene eller hvor langt oppholdet blir?

- Nei, det kan jeg ikke på nåværende tidspunkt. Det viktige er at det nå er snakk om lettere skader og at personen nå blir behandlet for disse, opplyser Arntzen.

Alsvåg skole

Ulykken skjedde ifølge politiets operasjonssentral ved Alsvåg skole. Det er 50-sone ved stedet.

– Ulykken skjedde da den ene bilen kom over i motgående kjørefelt. Årsaken til ulykken er ikke kjent, sier operasjonsleder Frode Strende i Midtre Hålogaland politidistrikt.

- Glatte veier

Saken blir nå etterforsket videre med avhør av de involverte og vitner på agendaen.

Han opplyser at det er glatte veier og sterk vind i området. Et barn var involvert i ulykken, men det var en av de tre voksne personene som ble brakt til sykehus.

De involverte bilene er av veien og veien er åpen for trafikk, men det skal ha oppstått lange køer ved ulykkesstedet.

Været i Øksnes er preget av mye vind og nedbør.

