Sliter med å rekruttere til teknisk

Etter at ringrevene Asbjørn Johansen og Einar Ellingsen på teknisk pensjonerte seg i fjor, har kommunen slitt med å få tak i deres erstattere. Ny kommunalsjef og enhetsleder teknisk ble første gang lyst ut i april i fjor. Lite søkere gjorde at frister ble forlenget, og stillingene til slutt ble lyst ut på nytt. Ny kommunalsjef var etter en lang prosess på plass fra 1. januar.

Les også: Ny kommunalsjef teknisk i Øksnes: – Håper jeg kan gå foran som et godt eksempel Ny kommunalsjef teknisk i Øksnes, Janne A. Kankaala, mener flere med utdannelse burde gjøre som han – flytte fra storbyen til bygda. – Oslo er kjedelig. Det er jo her det virkelig skjer noe, sier han.

Omorganisering

Enhetslederstillinga ble lagt på is da kommunen i høst gikk inn for en omorganisering av teknisk etat. Fra én enhetsleder med ansvar for personal og økonomi i alle tre avdelingene på teknisk, prøver kommunen nå ut en modell med én avdelingsleder hver for drift, eiendoms og forvaltning.

- Kommunalsjefen får en ledergruppe underlagt seg, som får delegert ansvar for personal, økonomi og drift av sin avdeling. Vi har et ønske om at det skal være nærhet til ledelsen, sier personalsjef i kommunen, Linda Rasmussen.

Kun tre vil bli kommunalsjef teknisk Selv om bare tre har søkt på jobben som kommunalsjef teknisk i Øksnes, mener rådmann Just Hjalmar Johansen at de har er spennede kandidater på lista.

Ny runde

Stillingene som avdelingsledere for drift og eiendom er utlyst internt, mens det i høst ble søkt etter leder for teknisk forvaltning eksternt.

Da søknadsfristen gikk ut i slutten av november, var det kommet inn seks søknader.

Nå har kommunen bestemt seg for å lyse ut stillingen en gang til.

- Vi må bare ta til etterretning at søkerne som har den utdanningen og interessen som vi er ute etter, ikke har søkt denne gang heller. Derfor tar vi en andre runde for å se om det er mulig å få et større søkertilfang, sier Rasmussen.