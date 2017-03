Klassekameratenes dom over «Tungeskjærerne»

For noen uker siden fikk VOL femteklassinger på Myre og tiendeklassinger i Bø til å anmelde Solveig Melkeraaens nye dokumentarfilm «Tungeskjærerne». Det er jo først og fremst et ungt publikum filmen er laget for, og vi ville høre hvordan den traff barn og unge i Vesterålen.

Dette synes barn og unge om «Tungeskjærerne» Vi utfordret 10. klasse ved Bø ungdomsskole og 5. klasse ved Myre skole til å anmelde Solveig Melkeraaens nye dokumentarfilm «Tungeskjærerne».

Denne helga har filmen norgespremiere, og skal vises på kinoer over hele landet. Som VOL skrev torsdag er filmkritikerne i rikspressen delte i sine meninger om filmen. For de som heller vil høre på hva ungene fra Myre mener om dokumentaren som tar for seg en mennesker, tradisjon og kultur som de kjenner godt, så får dere en mulighet til her.

Sjette klasse ved Myre skole har nemlig også anmeldt filmen for VOL, kanskje noe inhabile med to av filmens stjerner, Tobias Evensen og Mateus Endresen Roness, som klassekamerater, men de har likevel gått grundig til verks.

Varierte anmeldelser for Tungeskjærerne De fleste av landets avisanmeldere gir filmen gode skussmål. Men det er også noen som er mindre begeistret.

De to lokale filmstjernene hadde ikke fått lest anmeldelsene før de ble publisert på VOL, men synes det er artig at klassekameratene har vurdert filmen.

– Det er «bærre lekkert». Det er litt mindre skummelt med dem, siden jeg kjenner de godt. Jeg håper de har vært snille, sier Tobias Evensen til VOL – som slett ikke er på premierefester rundt om i landet, men heller hjemme for å skjære tunger.

Julie Lassesen:

Jeg syntes filmen «Tungeskjærerne» var kjempebra. I filmen fortalte de et budskap samtidig som den var humoristisk. Det var spesielt gøy å se filmen fordi mesteparten er spilt inn her på mitt bosted. Filmen gir også god reklame for Vesterålen og vår fiskekommune. Filmen inspirerer barn og unge til å skjære torsketunger, og tjene seg penger som de har jobbet for. Tungeskjæring gir barn og unge muligheten til å begynne å arbeide tidlig. Av å skjære torsketunger får du mye erfaring. Jeg syntes Solveig Melkeraaen fikk fram et godt budskap. Det var veldig spesielt at to av skuespillerne var i fra min skole, Mateus Endresen Roness og Tobias Evensen. Solveig kunne ikke valgt bedre skuespillere. Jeg anbefaler denne filmen på det varmeste og høyeste nivå, hvis du ikke har sett den allerede. Jeg gir filmen terningkast 6. Filmen var helt fantastisk.

William Hansen og Elise Hybertsen:

Vi har sett filmen «Tungeskjærerne». Filmen varte i 86 minutt. Hovedskuespillerne er Ylva, Tobias og Mateus. Tobias og Mateus går i vår klasse, på Myre skole, og Ylva bor i Oslo. Filmen var veldig innholdsrik, humoristisk og rørende og hvordan det er å skjære torsketunger. Tobias brukte pengene han tjente på en båt og Ylva brukte pengene på en kanin. De ble mer og mer glad i å skjære torsketunger, og vil tjene penger for å spare til noe de ønsker seg. Det syns jeg er veldig bra. Jeg tror barn tar mer vare på ting de har arbeidet for og spart til selv, enn noe de bare får fra foreldrene.

Tobias og Ylva var veldig åpen om forholdet til familien sin. Begge var ærlige og fortalte hvordan det var å være skilsmissebarn.

Mange gode bilder fra gamle dager var morsomme å se på, og de visste at kommunen vår har hatt fisket som yrke i generasjoner, og at tungeskjærig har gått i arv, fra far til sønn, og fra mor til datter.

Jeg gir den terningkast 6. Jeg anbefaler alle å se filmen og hvis det er noen som ønsker å starte med torsketungeskjæring vil jeg bare si, start nå, du vil tjene gode penger!

Anne-Ragnhild Hansen:

Jeg likte filmen «Tungeskjærerne» godt. Det er en film for hele familien. Denne filmen innholder ingen scener som antas å ha skadelig virkning på barn, derfor er filmen tillatt for alle. Hovedpersonene i filmen er Mateus (11), Tobias(11) og Ylva (9). Regi har Solveig Melkeraaen. Det var mye humor i filmen. Filmen var akkurat passe lang, den varer i 1 time og 22 min. De satte også et lys på barn med skilte foreldre, og at de ikke fikk si noe om at foreldrene skulle skilles. Filmen viste også mange gamle bilder for å vise litt om tradisjonen. Alle skuespillerne var seg selv hele filmen. Filmen viste også hvordan det er å måtte spare til alt selv, og ikke bare få det. Jeg vil anbefale å se denne filmen. Filmen har norgespremiere den 10.03.2017, det er bare å glede seg. Jeg tror at filmen blir en veldig stor suksess.

Martine Lien Fredriksen:

Jeg synes at tungeskjærerfilmen var kjempebra. Fordi at det handler om det vi barn og voksne oftest gjør, altså skjærer tunger. Skuespillerne var kjempeflinke, de holdt seg fint til rollen og var seg selv. Jeg vil også si at det var en liten komedie, med mye humor.

Det jeg likte best var jo at de på en måte fikk frem alt, og at min klasse var med i filmen var også veldig kult. Hvis jeg skal fortelle litt om filmen så var det Ylva Lunde Melkeraaen som bor i Oslo som var hovedrollen og hun ville prøve å skjære torsketunger, så hun reiste til Myre i Øksnes for å lære å skjære torsketunger. Der fikk hun litt hjelp av to gutter som heter Mateus Endresen Rones og Tobias Evensen og regissør Solveig Melkeraaen. Filmen er anbefalt godt. Den har ingen aldersgrense, filmen tungeskjærerne er en familiefilm for alle.

Ronja Elise Sivertsen:

Vi har sett filmen tungeskjærene på skolen. Filmen varte i 86. minutt. Hovedskuespillerne er Ylva, Tobias og Mateus. Tobias og Mateus går i klassen vår, 6. klasse ved Myre skole. Filmen var veldig innholdsrik, spennende og følelsesmessig. Hvordan hverdagen er for en som skjærer torsketunger, og om alt arbeidet det medfører.

Jeg syns det er flott at andre får kjennskap om hvordan livet kan være i skreikommunen nr. 1. Det beste med filmen var de ærlige, morsomme og triste samtalene som Ylva og Tobias har. Det er sikkert vanskelig å fortelle det om foreldrene hans.

Filmen er god reklame for oss barn som skjærer torsketunger. Jeg kjenner Tobias og Mateus som kompiser fra skolen. Å skjære torsketunger er en lang tradisjon i kommunen vår. Da Ylva eller Tobias sa noe morsomt begynte hele salen å le. Jeg gir terning kast 6 fordi filmen var veldig bra.

Amy Melina Curley:

Vi har sett filmen «Tungeskjærene» på skolen. Filmen varte i 86 minutt. Hovedskuespillerne er Ylva, Tobias og Mateus. Tobias og Mateus går i vår klasse, 6.klasse ved Myre skole. Filmen var veldig innholdsrik og spennende.

Den tar også for seg følesmessige scener. Det var helt sikkert litt vanskelig for Tobias å være så åpen om foreldrenes skilsmisse. Jeg kjenner Tobias som en ganske god kompis, og han gjorde en strålende jobb med filmen, og at han var åpen med alt. Han tok ikke på seg en maske.

Tobias blir jo nesten som en lærer til Ylva, og lærer henne torsketungeskjæring. Og blir så flink at hun kan lære Ragnar å skjære også. Filmen forteller en historie om tungeskjæring, og hvordan livet på kaia er. Jeg kjenner Mateus som en real gutt, og han er en ganske morsom kar på skolen og veldig snill. Filmen var ganske komisk, historisk men også litt trist. Når Tobias eller Ylva sa noe morsomt begynte hele salen å le.

Det var ganske artig se sin egen hjemplass på film som hele landet skal se. Filmen viser at hvis man tjener pengene selv og ønsker seg noe, så blir man mer stolt over det og tar mer vare på det.

Det er en god reklame for kommunen vår. Terningkast 6 for den er super bra, og jeg anbefaler alle å se den!