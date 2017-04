- Her spares det ikke på dynamitten

-Dette blir party-party, sier daglig leder ved Myre Kysthotell, Tove johanne Hansen.

God stemning

Hun forteller at det er en god stund siden sist Banana Airlines var på Myre og at det derfor var på tide å bringe dem tilbake.

-De skaper alltid god stemning, noe de er kjent for. Det blir en kveld med mye gladmusikk, sier hun.

Hun håper på godt oppmøte og sier at de også vil tilrettelegge for at bobilturister kan ta turen.

-Vi håper det blir smekkfullt, slår hun fast.

Spiller nye låter

At det blir smekkfullt er også noe frontfigur i Banan Airlines, Kai Kiil, håper på.

- Her blir det ikke spart på dynamitten, sier Kiill til VOL.

Han håper at folk vil ta seg en fest både på Stokmarknes og på Myre i påskehelga og lover, i tillegg til alle de gamle hitene, flere nye låter.

- Vi kommer til å spille noen nye låter, ja. Men vi lager ny musikk hele tida, så det er ikke noe nytt, sier han.

Spotify

Noe nytt album vil han derimot ikke forskutere, men at det kommer flere musikkutgivelser, kan han skrive under på.

-I dag blir det meste av ny musikk lagt ut på Spotify, så musikken vår kommer der. Om ikke lenge lanserer vi fire nye låter. Dessuten har vi begynt å bli såpass gamle at vi må skynde oss, humrer Kai Kiil.