Øksnesværing omkom i trafikkulykke

Politiet bekrefter mandag at det var 19 år gamle Tobias Karlsen fra Stø som omkom i en tragisk trafikkulykke i Saltdal. Navnet er frigitt i samråd med familien.

Det var lørdag kveld at en trailer og en personbil kolliderte på E6 sør for Kvænflåget, mellom Fauske og Rognan. I personbilen satt det to menn som ble fløyet til Nordlandssykehuset Bodø i helikopter. 19 år gamle Tobias fra Øksnes døde senere av skadene han pådro seg. Den andre mannen kom unna med lettere skader, skriver Saltenposten.

På vei sørover

– Den forulykkede satt i personbilen og var på tur sørover, lastebilen kjørte nordover, forteller politioverbetjent Rune Paul Berg ved Fauske lensmannskontor til VOL.

Politiet har begynt å tegne seg et bilde over hva som har skjedd.

– Vi er fortsatt tidlig i etterforskningen. Vi vet at det har vært en kollisjon, og har visse indikasjoner på hva som har skjedd, ut fra sporene vi finner, sier Berg.

Vanskelige kjøreforhold

Ulykkesgruppen til Statens vegvesen er koblet på, vitner er avhørt og det gjøres også tekniske undersøkelser. Foreløpig er det ingenting som tyder på høy fart hos noen av kjøretøyene.

– Det var vanskelige kjøreforhold, og en del snø og slaps på veiene, tidvis også en del nedbør i form av våt snø. Det ser ut som at personbilen har mistet festet og kommet over i lastebilens kjørefelt, sier Berg.

Blv.no omtalte saken først. 19-åringen fra Øksnes gikk ifølge avisen siste året på Saltdal videregående skole.