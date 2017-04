 Hva heter fjorden- Skjellfjord eller Skjerfjord?

Kartverket har opprettet en navnesak, som kommunen også skal uttale seg om. I den forbindelse ber kommunen om innspill.

– Vi ønsker å få innspill til hva som er korrekt navn og hvordan det skal skrives. Vi vet det er innbyggere med sterke meninger og stort engasjement for saken. Det er derfor viktig at alle som har kunnskap og meninger om dette engasjerer seg, skriver kommunen i et brev.

De vil høre folks mening, og også hvorfor folk mener det.

– Har du lært dette av eldre mennesker som har vokst opp i området, av slektninger eller har du det fra skriftlige kilder, spør kommunen, som ber innbyggerne ta kontakt med lag- og foreninger i området for å si sin mening.