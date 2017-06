Eldre mann druknet på Myre

Det opplyser politiet på Twitter.

Ved 12-tiden fredag formiddag meldte politiet at en person var tatt opp av havet ved småbåthavna på Myre. Det ble samtidig meldt at livreddende førstehjelp pågikk. Ambulansehelikopteret rykket ut fra Evenes og landet etter kort tid på Myre. Dette returnerte til Evenes etter cirka en time.

Det var tilfeldige forbipasserende som oppdaget mannen i havet. De slo alarm, og nødetatene rykket ut. Via flere meldinger ble det opplyst at livreddende førstehjelp pågikk. Ved 1415-tiden kom meldingen om at mannen var bekreftet omkommet, og at nødetatene avsluttet arbeidet på stedet.

Politiet opplyser til Vol at de i øyeblikket ikke vil spekulere i hvordan mannen havnet i havet.