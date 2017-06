Vesterålinger stakk av med filmpriser i Grimstad

Kortfilmfestivalen i Grimstad er en viktig arena for mange unge filmskapere i Norge, men også for de mer etablerte. I årets konkurranseprogram ble det delt ut ni priser, to av dem gikk til vesterålinger.

Nok en pris til Karijord

Øksnesværing Edvard Karijord (23) vant Terje Vigen-prisen sammen med makker Bendik Mondal for kortfilmen «I Det Fri», som de også vant beste kinematografi for under Amandusfestivalen i vinter. Filmen handler om Karijords onkel, som forsvant i Romsdalen 2013.

Fire Amandus-priser til vesterålinger Edvard Karijord fra Øksnes og Iver Jensen fra Hadsel stakk av med filmpriser under årets Amandusprisutdeling.

Juryen skriver følgende i sin begrunnelse:

Hvordan velger folk å huske deg når du ikke er der lenger? Dette intime portrettet av en mann, hans familie og mental helse rørte juryen, og omhandler det spørsmålet. Ved hjelp av et sterkt bildespråk og presise fortellergrep, blir vi kjent med en manns livskamp. Gjennom minnene til dem som kjente ham best, lærer vi om utfordringene denne personen møtte i livet. Når noen du bryr deg om plutselig er savnet, uten at man aner personens skjebne, kan uvissheten man føler bli for mye å bære. Det er så mange spørsmål man ønsker svar på, men i møtet med det ubesvarte, tap og fortvilelse, kan man også finne håp.

I tillegg til heder og ære følger det med Terje Vigen-prisen en bronsestatuett av kunstner Harald Oredam, som forøvrig er født på Andøya, 10.000 kroner gitt av Grimstad kommune og et produksjonsstipend til en verdi av 50.000 kroner fra Equippe.

Pris til Hadsel-klipper

Også hadselværing Erik Treimann (25) stakk av med pris sammen med sin makker Stian Andersen. Det for beste norske musikkvideo. De to vant for sitt arbeid med Kvelertaks «Bronsegud», hvor de begge sto for regi og foto, og Treimann for klipp.

Treimann har markert seg som klipper i bransjen, og har sammen med Andersen stått bak musikkvideoer til noen av landets største artister, som Röyksopp og Karpe Diem.

Juryens skriver følgende i sin begrunnelse om «Bronsegud»:

I denne videoen tøyes grensene for den typiske live-videoen, og den viser de sterke kontrastene man faktisk opplever som band på turne. I begynnelsen ser det ut som en godt laget, men typisk live-video, men så blir det stille, og vi blir tatt med inn i en ydmyk bak scenen-opplevelse som viser et rått og ærlig portrett av artistene. Kombinasjonen av intim filming, ukonvensjonell redigering og et skarpt lyddesign går virkelig under huden på publikum.