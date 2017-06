Magnus vant Vesterålen Grand Prix med få centimeter

For som du ser av bildet over, vant Magnus Vesterheim fra Kvæfjord IL over Sveinung Olsen på målfoto lørdag.

Det ble mer spennende enn noen gang i årets utgave av Vesterålen Grand Prix og spenningen foran morgendagens avslutning, Nonskollen opp, er til å ta å føle på.

Se resultatet fra sykkelrittet her.

Jevnt

Foran søndagens motbakkeløp Nonskollen opp, ligger Vesterheim på toppen av sammenlagtlista.

Det er fordi han også vant Myre Street-race i går.

Han ligger nå sekundet foran Johan (Alsvåg IL) og August (Sorltand og omgeng skiklubb) Nordeng foran morgendagens løp. Johan leder forøvrig juniorklassen.

Se sammenlagtlista her.

Synne leder

I kvinneklassen ligger Synne Øyen Johannessen (Stokmarknes IL) godt an og leder nesten ett minutt foran nummer to foran søndagens motbakkeløp.

Sammenlagt.

Synne vant også sykkelrittet på kvinnesiden, 59 sekunder foran nummer to Anja Meisler.