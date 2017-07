Gir penger til Øksnes- prosjekt for å få barn til å spise mer sjømat

Øksnes

Folkeakademiet Øksnes ønsker å servere sjømat til skolebarn fra 1-10. klasse på Myre skole, samt barn fra fem nærliggende barnehager. Formålet med dette tiltaket er å få barn og unge skal oppdage sjømat og på sikt spise mer sjømat. Folkeakademiet skal samarbeide med to kokker ved Sortland vgs.

Nå får Folkeakademiet 10 000 kroner fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Jeg ønsker å gi all honnør til Folkeakademiet i Øksnes for et utmerket tiltak. Det å skape oppmerksomhet for verdens beste og sunneste mat fortjener støtte, og jeg er glad for at fiskeriminister Per Sandberg støtter dette sjømattiltaket. At prosjektet «Fiskeglede for barn» beviser igjen at Øksnes er en kreativ og innovativ fiskerikommune, sier Kjell-Børge Freiberg i en epost til VOL.