«Gunnar K» skifter havn

Øksnes

Ifølge Kyst og Fjord er det inngått en avtale om å selge «Gunnar K» til et rederi på Bulandet.

Stålbåten, som har makslengde på 36,34 meter og som ble bygget i år 2000, har fram til nå vært eid av Kristoffersen Fiskebåt AS på Myre. Salgsavtalen er inngått med rederiet Brødrene Hillersøy AS på Bulandet i Askvoll kommune i Sogn og Fjordane.

– Jeg kan bekrefte at det er inngått en slik avtale, sier megler Endre Remøy hos Remøy Skipsmegling AS til Kyst og Fjord, men salgssummen er vil han ikke opplyse om.

Kristoffersen Fiskebåt AS venter for øvrig på en ny båt, som fortsatt er under bygging i Polen. Båten koster 90 millioner og er utviklet av Naval Consult. Skroget er ventet til Norge i august, hvor Larsnes Mek. Verksted skal stå for resten. Fartøyet, som etter planen skal være ferdig i desember og blir 38,65 meter lang og 9,25 meter bred.