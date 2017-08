Øksnes

Gunnar Klo AS ber Øksnes kommune om hjelp til å gjøre noe med et utfordrende kryss på Stø. Veien fra deres anlegg på Bårholmen til fylkesveien går opp en bratt bakke og rett inn i et uoversiktelig kryss.

– Dette området er vanskelig på grunn av dårlig sikt, spesielt om viteren, da vogntogene må ha god fart for å komme opp bakken. Når de så kommer opp har de vikeplikt for trafikken fra høyre i et uoversiktelig område. Dette har skapt en del farlige situasjoner og også medført at bilene har mistet veigrepet og sklidd baklengs ned bakken. Vi er totalt avhengig av at trafikken til og fra vårt anlegg flyter godt, skriver hvitfiskaktøren i en henvendelse til kommunen.

Ønsker bedre vei Fiskeribedriften Gunnar Klo AS i Øksnes har problemer med adkomsten til deres avdeling på Stø. Nå ønsker de at kommunen utbedrer veien over moloen til Bårholmen.

De foreslår at veien fra Bårholmen og over i fylkesvei 935 i retning Myre skiltes som forkjørsvei.

– Dette vil medføre at trafikken fra Stø vil ha vikeplikt i krysset. Dette mener vi vil føre til et tryggere trafikkbilde for alle parter. Vi ber derfor Øksnes kommune om å medvirke til en slik løsning, skriver driftsleder Leif Godvik i brevet.

Kommunalsjef teknisk sier i sitt svar at saken vil bli satt på sakslista og behandlet i neste møte i hovedutvalg teknisk – som er 27. september.