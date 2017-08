Tirsdag kveld kan du se denne øksnesværingen på tv

Øksnes

Konseptet er enkelt for oss som sitter hjemme i sofaen. Ti friluftsinteresserte deltakere blir sluppet ut ulike steder i villmarka, med minimalt med utstyr. Hvem klarer seg lengst?

For noen kan det høres ut som et realt mareritt. For Kjartan Danielsen Carlsen (25) fra Strengelvåg var det en drøm som gikk i oppfyllelse da opptakene til serien ble gjort for ganske nøyaktig ett år siden.

– Det var en helt syk opplevelse. Da jeg kom hjem igjen spurte søstera mi om jeg hadde møtt Jesus. Jeg var så rusa på livet, følte at ingenting var umulig og hadde en livsenergi jeg aldri hadde følt på før. Jeg hadde presset meg så langt som jeg aldri hadde gjort før og ble kjent med meg selv på en helt ny måte, fortalte Carlsen til VOL tidligere i sommer.

Deltakerne ble fraktet ut til hvert sitt område rundt Altevatn i Bardu. Med seg fikk de presenning, kniv, tennstål, sovepose, liggeunderlag, øks og enkelt fiskeutstyr. De ble også utstyrt med et håndholdt kamera, som de selv gjorde alle opptakene med.

– I starten var det direkte kleint å filme seg selv. Etter hvert ble kameraet det eneste jeg hadde å prate med, og det ble som en person jeg kunne fortelle det jeg tenkte og følte til.

En liten smakebit på hva du har i vente kan du se i videoen over.