Får midler til ny ridehall

Øksnes

Fredheim Gård på Strengelvåg har søkt Øksnes kommune om midler til utvikling av sitt hestesenter.

Annet Kvello-Aune og Ole Kristian Lind, som står bak, ønsker å skape et bærekraftig heste- og ridemiljø i kommunen. De er i ferd med å bygge opp aktiviteten og skal investere i ny ridehall og to terapi- og ridehester. De har i den forbindelse søkt det kommunale næringsfondet om 100.000 kroner i støtte.

– Vi tar sikte på å favne om unge, voksne og eldre som ønsker å lære å ri, opprette kontakt med dyrene og ha et sosialt miljø med hest og natur i sentrum. Vi ønsker også å videreutvikle tilbudet for vanskeligstilte barn og ungdom. Vi har per i dag ukentlig avtaler med Øksnes og Sortland kommuner og fylkeskommunen, der elever med spesielle behov har faste timer hos oss, forteller de i sin søknad.

De har i dag syv hester, åtte oppstallet. Rådmannen i Øksnes anser satsningen som positiv, og bevilger 50.000 kroner til Fredheim Gård.

– Ved bruk av hall får søker et helt annet grunnlag for drifting gjennom hele året, uansett vær og temperatur, noe som gir grunnlag for økt omsetning. Det bemerkes også at foretaket har kvinnelig daglig ledelse, skriver rådmannen i sakspapirene.