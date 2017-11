Nytt trenerteam i Morild

Øksnes

Trenerduo Arne Olav Berg og Jarle Ragnar Meløy ga tidligere i høst beskjed til styret i Morild om at de ønsket å bidra videre i klubben, men at de ikke hadde kapasitet til å være hovedtrenere for A-laget.

Dermed måtte styret på trenerjakt. De måtte ikke dra så veldig langt.

Kristian Røsnes Hansen, som i fjor var trener for A-laget til Stokmarknes, har gjort øksnesværing av seg – og skal nå debutere som trener i fjerdedivisjon. Med seg får han Morilds Truls Knudsen og Brynjolvur Nielsen som spillende assistenttrenere.

Engasjerte

– Vi er veldig fornøyde med at vi har landet et trenerteam bestående av lokale gutter som alle har spilt for klubben. Jeg tror det blir et veldig bra team, sier nestleder i Morild, Stian Frivåg.

Alle tre er i gang med å ta trenerutdanning.

– Det er et ungt og spennende team, som ikke har så mye trenererfaring, men som er veldig engasjert og ivrig. Truls og Brynjolvur kjenner spillerstallen og klubben godt, noe jeg tror er positivt. Det er viktig å ha med folk som kjenner og brenner for klubben, sier Frivåg.

– Har vært en kaotisk sesong for Morild Store utskiftninger i spillergruppa og lite stabilitet har preget sesongen for Morild.

Nest best i regionen

Morild endte årets sesong midt på tabellen, med 11 tap, syv seiere og fire uavgjort. – En kaotisk sesong, sa trener Arne Olav Berg, og mente ustabilitet i spillergruppa hadde mye av skylda.

Styret i klubben sier de ikke setter sportslige mål for enkeltsesonger, men er klar på at de har langsiktige mål om å hevde seg.

– Vi har et langsiktig ønske om å være den nest beste klubben i Vesterålen. Det er andre som har bedre forutsetninger enn oss om å være best, men det er helt klart at vi har lyst til å hevde oss og spille på et høyere nivå enn vi gjør i dag. Det aller viktigste er at vi har et godt sportslig tilbud til folk i Øksnes, og det vil ikke være aktuelt å hente inn masse spillere utenfra for å rykke opp raskest mulig. De siste årene har vi hatt en god miks, men i utgangspunktet ønsker vi å bruke spillere som bor i Øksnes, sier Frivåg.

Han sier de ikke er aktivt ute og leter etter nye spillere foran neste års sesong, men at de skal ta utgangspunkt i den stallen de har.

– Men det blir nok noen bytter, da vi har unggutter som flytter for å gå på skole. Jeg tror det er bra for gruppa at vi har en miks mellom ungt og gammelt, sier Frivåg.