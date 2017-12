Per Sandberg til Myre – skal besøke Gunnar Klo

Øksnes

Per Sandberg har vært i hardt vær den siste tida, etter at han ga dispensasjon til fiskekjøper- og foredlingsbedriften Gunnar Klo på Myre, slik at bedriften kunne ha aksjemajoritet i en fiskebåt.

Nå skal han besøke bedriften, når han kommer til Vesterålen torsdag. I tillegg til Gunnar Klo skal han også besøke Myre Fiskemottak, før turen går videre til Sortland og Holmøy Maritime. Dagen avslutter han i Svolvær, på Småkvalfangernes årsmøte.

– Vesterålen og Lofoten spiller en sentral rolle fiskerinæringen. Det er viktig for meg som fiskeriminister å møte de som jobber i næringa og selv vet hvor skoen trykker, og vi skal ha en god dialog med næringa, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding om besøket.