– Helt i tråd med det Stortinget har bedt meg gjøre

Øksnes

I mediene stormer det ofte rundt fiskeriminister Per Sandberg, men under torsdagens møte med industrien i Øksnes var det stort sett bare kaffe og kos.

Etter frokost hos Myre fiskemottak, bar turen til Stø og hvitfiskanlegget til Gunnar Klo AS. En 14,96 meter lang rød fiskebåt med hjemmehavn her, og en dispensasjon fra aktivitetskravet i deltakerloven, har vært i sentrum for den store fiskeripolitiske debatten i høst. Torsdag formiddag møtte fiskeriministeren familien Klo, som i fire generasjoner har drevet fiskemottak og filetfabrikk i Øksnes.

– Har forholdt seg til regelverket

Mens lovverket krevet at du må være fisker for å sitte med aksjemajoriteten i fartøy og kvoter, har industribedriften i Øksnes fått tillatelse til å ta over eierskapet i selskapet Fugløyskjær og båten «Morgenstjerne». I særlig tilfeller, når næringsmessige og regionale hensyn tilsier det, kan det nemlig gjøres unntak.

Det har aldri vært gjort for en kystfiskebåt før, og dispensasjonen har vakt reaksjoner fra flere hold, blant annet fiskerorganisasjoner og fra den politiske opposisjonen på Stortinget. Frykten er blant annet at vedtaket skal skape presedens, og at utenlandske eiere gjennom industrien skal få tilgang på norske fiskerettigheter. Sandberg på sin side avviser dette, og sier Klo-dispensasjonen er et enkeltvedtak og at nasjonalitetskravet ligger fast.

– Dette er et særtilfelle. Jeg kan ikke se at det vil komme verken fem, ti eller to søkere til som er i samme situasjon, sier Sandberg.

Både statsråden og Gunnar Jarl Klo sier til VOL at de er overrasket over reaksjonene som har kommet.

– Det som skuffer meg mest er at det øves et slikt press på ministeren, som har forholdt seg til regelverket. At disposisjon kun skal kunne gis til havfiskeflåten, når havfiskeflåten ikke lenger en leverandør til norsk filetindustri, er merkelig. Det rare er også at en islending kan komme til Øksnes og kjøpe Morgenstjerne uten at det hadde vært et problem, sier eier Gunnar Jarl Klo til VOL. Han takket torsdag fiskeriministeren.

Helårig drift

Sandberg mener han med dette leverer på det Stortinget har etterspurt – å iverksette tiltak som skaper mer helårig drift i landindustrien.

– Gjennom to år har Stortinget bedt meg lage strategier om helårige arbeidsplasser og mer bearbeiding på land. Denne saken fyller alle disse kriteriene, sier Sandberg.

– En stor del av partiene med sine fiskeripolitiske talsmenn bør reise mer på kysten og se hva som skjer. Det blir vanskeligere å holde produksjon i gang over hele året. Vi mangler råstoff, og det er et problem vi ikke klarer å løse. Det må en ny fiskeripolitikk til, og det er det Sandberg prøver på, sier Klo.

– Hva mener du skal til?

– At politikerne tar mer styring for å tilføre landindustrien mer fisk, sier Klo.

Sandberg holder fast ved at dispensasjonen til Gunnar Klo AS er et særtilfelle. Begrunnelsen til statsråden er at den familieeide bedriften allerede har hatt eierskap i båten i 12 år, men også at det er en konkurransesituasjon i Øksnes hvor de andre aktørene er fiskereid, og dermed kan tilføre sine landanlegg råstoff fra egne båter.

Fortrinn

Hjulene holdes imidlertid ikke bare i gang av eget råstoff.

– Gunnar Klo AS har vel lik mulighet som de andre aktørene til å by på og kjøpe råstoff?

– Jada, men likevel er det et konkurransefortrinn å sitte på begge sider av bordet, sier Sandberg, før han haster videre.

På samme spørsmål svarer Klo følgende:

– Eier du båt, så er du i miljøet og har visse fortrinn. Og det er ikke alltid prisen avgjør om du får fisk eller ikke, sier Klo og mener råstoffet hans konkurrenter får gjennom egne kvoter og båter er vesentlig for deres drift.

– Det er helt absurd at en fisker kan eie et fiskebruk, men ikke omvendt. Skal det være likebehandling og like konkurransevilkår, må i så fall fiskerne selge seg ut av fiskemottakene, sier Klo.

Flere har klaget inn vedtaket. Det pågår nå en ankebehandling, men Sandberg sier til VOL at han er trygg på at dispensasjonen til Gunnar Klo AS blir stående.