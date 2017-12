Ny sender skal gi flere radiokanaler i Øksnes

Øksnes

Det melder Digitalradio Norge i en pressemelding mandag.

En ny sender i Øksnes skal gi bedre radiodekning for de kommersielle kanalene på DAB. Fra 15. desember vil øksnesværingene ha tilgang på 16 nye kanaler.

– Ny sender vil forsterke radiotilbudet i forhold til hva som har vært tilgjengelig via FM. Innbyggerne vil få alle 16 rikskanalene på DAB. Senderen vil gi dekning også på steder der det tidligere var svak FM-dekning for P4 og Radio Norge, forteller Mari Hagerup i pressemeldingen.

En ny kommersiell sender planlegges også på Andenes. Den vil også kunne påvirke dekningen i Øksnes.

Nordland var det første fylket hvor de riksdekkende kanalene ble flyttet over fra FM-båndet til DAB. Det skjedde 11. januar i år. Mange i vår region har likevel fått inn FM-radio fra Troms, men det blir det nå slutt på. 13. desember flyttes også Troms over på DAB.

– Alle lyttere bør gjøre et kanalsøk på radioen for å sikre at de får inn alle nye kanaler, legger Hagerup til.

Disse kanalene sendes fra Øksnes-senderen, opplyser Digitalradio Norge:

P4, P5 Hits, P6 Rock, Julekanalen P7 Klem, P8 Pop, P9 Retro, P10 Country, NRJ, Radio Norge, Radio Rock, Radio Soft, Kiss, Norsk Pop, Vinyl, Topp 40, Juleradioen, NRK P1, NRK P1+, NRK P2, NRK P3, NRK Mp3, NRK Alltid Nyheter, NRK Sport, NRK Klassisk, NRK Jazz, NRK Super, NRK Folkemusikk, NRK Sami Radio, NRK Vær, NRK Trafikk.